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Здание цирка отремонтируют в Красноярске осенью 2018 года

Сибирь
15 июня, 9:34 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 15, июня. /ТАСС

Планируется провести восстановление наружной отделки фасадов и водосточной системы, внутренние отделочные работы, замену окон, дверей и инженерно-технической системы

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КРАСНОЯРСК, 15 июня. /ТАСС/. Здание цирка в Красноярске отремонтируют осенью текущего года в рамках подготовки к проведению в городе Всемирной зимней Универсиады в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель директора цирка Магир Алыев.

"Предварительно ремонт намечен на осень этого года. Стоимость ремонта 700 млн рублей", - рассказал Алыев. В рамках капитального ремонта планируется восстановление наружной отделки фасадов и водосточной системы. Кроме того, в здании цирка проведут внутренние отделочные работы, заменят окна, двери, витражи и инженерно-технические системы.

Главгосэкспертиза России согласовала сметную стоимость капитального ремонта, сообщило ведомство ранее. Ремонт цирка будет проведен в рамках реализации распоряжения правительства Российской Федерации "О концепции развития циркового дела в Российской Федерации на период до 2020 года".

Здание цирка было построено в 1971 году, его площадь составляет более 8,6 тыс. кв. метров. Здание является одной из достопримечательностей Красноярска, в нем проходят цирковые представления, концерты и занятия специализированных цирковых школ.

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