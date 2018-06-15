Здание цирка отремонтируют в Красноярске осенью 2018 года

КРАСНОЯРСК, 15 июня. /ТАСС/. Здание цирка в Красноярске отремонтируют осенью текущего года в рамках подготовки к проведению в городе Всемирной зимней Универсиады в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель директора цирка Магир Алыев.

"Предварительно ремонт намечен на осень этого года. Стоимость ремонта 700 млн рублей", - рассказал Алыев. В рамках капитального ремонта планируется восстановление наружной отделки фасадов и водосточной системы. Кроме того, в здании цирка проведут внутренние отделочные работы, заменят окна, двери, витражи и инженерно-технические системы.

Главгосэкспертиза России согласовала сметную стоимость капитального ремонта, сообщило ведомство ранее. Ремонт цирка будет проведен в рамках реализации распоряжения правительства Российской Федерации "О концепции развития циркового дела в Российской Федерации на период до 2020 года".

Здание цирка было построено в 1971 году, его площадь составляет более 8,6 тыс. кв. метров. Здание является одной из достопримечательностей Красноярска, в нем проходят цирковые представления, концерты и занятия специализированных цирковых школ.