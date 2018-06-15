Первым объектом ТОР в Новоалтайске стала сыроварня за 165 млн рублей

НОВОАЛТАЙСК, 15 июня. /ТАСС/. Новое предприятие "Покровская сыроварня" провело стартовый пуск оборудования в пятницу на площадке моногорода со статусом территории опережающего развития (ТОР) Новоалтайска Алтайского края. Инвестиции в проект, который стал первым в ТОР, составили более 165 млн рублей, сообщил журналистам врио губернатора края Виктор Томенко.

"Цифры хорошие для отрасли, для края: инвесторы вложили более 165 млн рублей, с выходом на проектную мощность появится 40 рабочих мест в Новоалтайске. Действует ряд программ, которые объединяют совместно интересы государства и бизнеса", - сказал Томенко, отметив, что в ТОР Новоалтайск - это пилотный проект.

По словам гендиректора предприятия Сергея Газукина, за счет того, что предприятие вошло в ТОР, по расчетам бизнес-плана, за 10 лет благодаря преференциям, которые дает экономический статус, удастся сэкономить 72 млн рублей. К осени 2019 года компания планирует выйти на проектную мощность переработки молока порядка 20-25 тонн в сутки.

"Преференции предприятие получило, стало резидентом, имеет серьезные налоговые льготы, чтобы направить средства в производство. Как член комиссии, которая по ТОР принимает решения, мы видели на практике первого резидента", - отметил гендиректор НКО "Фонд развития моногородов" Илья Кривогов.

Новоалтайск - один из двух моногородов Алтайского края, получивших статус ТОР. Население города превышает 73 тыс. жителей, градообразующее предприятие - "Алтайвагон", производитель железнодорожных грузовых вагонов. По данным Минэкономразвития края, в Новоалтайске предварительные соглашения о намерении разместить новые и расширить имеющиеся производства заключены с семью инвесторами - предполагается, что это дополнительно даст моногороду 900 рабочих мест. Для инвесторов предлагаются две площадки - создающийся индустриальный парк "Новоалтайск Южный" и бывшая военная часть.