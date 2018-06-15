Прокуратура сообщила об аварийном состоянии школы в Кузбассе, где рухнул потолок

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Здание школы номер 35 в городе Прокопьевск Кемеровской области, где 16 мая в одном из кабинетов рухнул потолок, находится в аварийном состоянии, капремонт в учреждении 1953 года подстройки никогда не проводился. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

"Как показала проверка, управлением образования администрации г. Прокопьевска, администрацией школы меры по созданию безопасных условий учащихся во время образовательного процесса не приняты, ежедневно допускалось нахождение детей в аварийном здании, учебных кабинетах, что ставило их жизнь и здоровье под угрозу", - сказали в прокуратуре.

По данным прокуратуры, в 2011 году за счет средств бюджета города отремонтировали первый этаж школы. "Капитальный ремонт всего здания никогда не проводился", - добавили в пресс-службе. Прокурор Прокопьевска внес представление главе города Андрею Мамаеву с требованием устранить нарушения.

Получить комментарий администрации города пока не удалось.

Как сообщалось, в мае в кабинете на третьем этаже 4-этажной школы 1953 года постройки обрушился потолок, видео происшествия попало в интернет. Тогда замглавы Прокопьевска Нина Маслова поясняла ТАСС, что учебный процесс в этом крыле школы не велся с 15 мая, подрядная организация вела здесь ремонтные работы - разбор крыши, которая пришла в негодность - в начале учебного года она начала протекать, из-за этого заливало четвертый этаж, 2 октября 2017 года занятия на этом этаже были прекращены. Ремонтные работы в школе, где учатся более 700 детей, предполагалось завершить к 1 сентября 2018 года.