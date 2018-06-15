Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура сообщила об аварийном состоянии школы в Кузбассе, где рухнул потолок

Сибирь
15 июня, 14:29 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 15, июня. /ТАСС

Потолок в здании школы в Прокопьевске обрушился в мае в кабинете на третьем этаже

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Здание школы номер 35 в городе Прокопьевск Кемеровской области, где 16 мая в одном из кабинетов рухнул потолок, находится в аварийном состоянии, капремонт в учреждении 1953 года подстройки никогда не проводился. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

"Как показала проверка, управлением образования администрации г. Прокопьевска, администрацией школы меры по созданию безопасных условий учащихся во время образовательного процесса не приняты, ежедневно допускалось нахождение детей в аварийном здании, учебных кабинетах, что ставило их жизнь и здоровье под угрозу", - сказали в прокуратуре.

По данным прокуратуры, в 2011 году за счет средств бюджета города отремонтировали первый этаж школы. "Капитальный ремонт всего здания никогда не проводился", - добавили в пресс-службе. Прокурор Прокопьевска внес представление главе города Андрею Мамаеву с требованием устранить нарушения.

Получить комментарий администрации города пока не удалось.

Как сообщалось, в мае в кабинете на третьем этаже 4-этажной школы 1953 года постройки обрушился потолок, видео происшествия попало в интернет. Тогда замглавы Прокопьевска Нина Маслова поясняла ТАСС, что учебный процесс в этом крыле школы не велся с 15 мая, подрядная организация вела здесь ремонтные работы - разбор крыши, которая пришла в негодность - в начале учебного года она начала протекать, из-за этого заливало четвертый этаж, 2 октября 2017 года занятия на этом этаже были прекращены. Ремонтные работы в школе, где учатся более 700 детей, предполагалось завершить к 1 сентября 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
2
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
3
Президент Чехии Милош Земан публично сжег на костре красные трусы
4
Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье
5
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
6
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
7
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости