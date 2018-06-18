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Площадь лесных пожаров в труднодоступной местности Сибири за выходные выросла на 9 тыс. га

Сибирь
18 июня, 9:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Возгорания не угрожают населенным пунктам

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© Светлана Павлова/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в труднодоступной местности в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае за минувшие выходные выросла на 9 тыс. га - с 24 тыс. до 33 тыс. гектаров. Об этом сообщили в понедельник региональные власти. Большая часть возгораний зарегистрирована в Иркутской области.

"В зоне космомониторинга на территории Иркутской области находятся 26 природных пожаров, все они возникли из-за гроз, их общая площадь составляет 23,8 тыс. га, покрытых лесом, и 3,4 тыс. га не лесной территории: 16 очагов - в Бодайбинском районе, семь - в Катангском, три - в Мамско-Чуйском районе", - сообщили в региональном правительстве.

Пожары не угрожают населенным пунктам, принято решение не проводить работы по их тушению. На сегодня работы ведутся на одном таком очаге, который вызвал сильное задымление, он находится в 11 км от Бодайбо: там работает отряд сотрудников лесной охраны. Кроме того, лесники тушат пять очагов на 260,5 га в наземной зоне контроля - в Катангском районе, по одному - в Киренском, Мамско-Чуйском и Усть-Илимском районах.

В соседней Бурятии пять из восьми зарегистрированных лесных пожаров также находятся в зоне космомониторинга, на общей площади 1,9 тыс. га. "Они находятся в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Причина возникновения - грозы", - сообщили в региональном ГУ МЧС. Эти пожары также расположены в отдаленных труднодоступных местностях, поэтому работы по их тушению не ведутся. В наземной зоне в Бурятии лесники сейчас тушат три локализованных очага на общей площади 150 га, отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

В Забайкальском крае действует 11 лесных пожаров в Тунгокоченском, Петровск-Забайкальском, Хилокском и Каларском районе на общей площади около 3,8 тыс. га. "Угрозы населенным пунктам нет. Большая часть пожаров находится в зоне космического наблюдения, так называемой зоне контроля, на труднодоступных и удаленных землях края. Причиной возникновения этих пожаров являются грозовые разряды", - сообщили в краевом Минприроды.

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