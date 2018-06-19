Ученые СФУ нашли способ, как улучшить тренировки биатлонистов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Феномен функциональной асимметрии, то есть неравнозначного развития и силы правых и левых рук или ног человека, влияет на физические способности спортсменов, поэтому его следует учитывать при подготовке биатлонистов для улучшения их результатов, выяснили ученые Сибирского федерального университета. Об этом сообщила ТАСС одна из авторов работы Светлана Худик.

Функциональная асимметрия бывает моторной, сенсорной и психической. Для спортсменов наиболее важен феномен моторной асимметрии, то есть совокупности признаков неравенства функций рук, ног, половин туловища и даже лица, когда одни мышцы более развиты и подготовлены, чем другие. Это в целом влияет на способности бегать, плавать, бегать на лыжах, крутить обруч или бросать булавы. Ученые СФУ изучили влияние функциональной асимметрии на технику конькового хода биатлонистов.

"Основной стиль передвижения этих спортсменов - одновременный одношажный коньковый ход. В этом случае неравенство в работе рук и ног визуально незаметно. Однако функциональная асимметрия имеет свое отражение в работе туловища спортсменов - при отталкивании как под правую, так и под левую ногу оно располагается в большей степени в одной из сторон (правая/левая), совпадающей со стороной ведущей ноги спортсмена. При этом оказалось, что функциональная асимметрия не всегда дает негативный эффект: в некоторых случаях тренеры биатлонистов должны сглаживать это неравенство, в других - наоборот, усиливать", - сказала одна из авторов исследования.

Худик и ее коллеги проанализировали, как тренируются воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва Красноярска: для этого они вели видеозаписи занятий, а также провели опрос наставников спортсменов. Оказалось, что при обучении тренеры не учитывают функциональную асимметрию, а ребенок интуитивно сам выбирает, какая рука станет у него ведущей.

"Функциональная асимметрия, которая проявляется в "односторонней" работе туловища приводит к неравнозначности шага на основную (ведущую) и "отстающую" ногу по длине и продолжительности - более длинный прокат по времени выполняется на ноге, совпадающей со стороной наклона туловища" - отметила Худик.

По ее словам, в дальнейшем исследователи СФУ под руководством кандидата педагогических наук Александра Чикурова намерены проанализировать технику биатлонистов с помощью специальной видеоаппаратуры. И подготовить более детальные рекомендации о том, как можно использовать функциональную асимметрию для достижения более высоких результатов.