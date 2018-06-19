На Алтае после урагана убирают поваленные деревья и восстанавливают электроснабжение

БАРНАУЛ, 19 июня. /ТАСС/. Последствия ночного урагана ликвидируют в Алтайском крае. В столице региона - Барнауле порывы ветра до 25-30 м/с повалили деревья, оторвали рекламные конструкции и нарушили электроснабжение, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Порывы были очень сильные, ломало ветки, есть упавшие деревья, оторванные рекламные конструкции, были порывы на электросетях - часть энергоснабжения уже восстановили. Одно дерево упало на автомобиль, однако глобальных разрушений не было", - сказали в ведомстве.

В Барнауле убирают поваленные деревья и ветки - одно из деревьев упало ночью на территории, прилегающей к школе № 59, в Ленинском и Железнодорожном районах поломало растения во дворах. Одно из деревьев упало на провода, оставив без электроснабжения два дома на Павловском тракте. Более серьезное повреждение произошло в Индустриальном районе на линии электропередачи в пяти пригородных поселках - энергоснабжение уже восстановили, пока без света остается поселок Лесной - к вечеру ремонт завершат.

Как сообщают в пресс-службе "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго", нарушения из-за урагана были и на ЛЭП в Волчихинском, Шипуновском и Кулундинском районах. По данным компании, перебоев в энергоснабжении социально-значимых объектов не было - их сразу запитали по резервным схемам. К утру энергетики устранили 28 технологических нарушений - работа продолжается.

Как пояснили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщений от населения о проблемах, связанных с ураганом, не поступало. В регионе с 18 по 22 июня передано штормовое предупреждение сразу по нескольким параметрам: высокая пожароопасность, аномальная жара выше плюс 30 градусов, сутки 19 и ночью 20 июня ожидаются дожди, грозы, град, усиление ветра до 27 м/с.