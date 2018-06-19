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Площадь пожаров в отдаленных районах Иркутской области и Бурятии превысила 26 тыс. га

Сибирь
19 июня, 11:54 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 19, июня. /ТАСС

Основные точки возгораний сконцентрированы в иркутских лесах

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ИРКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров, тушение которых не производится из-за труднодоступности территорий, превысила в Иркутской области и Бурятии 26 тыс. га. Под данным региональных властей на вторник, основные площади сконцентрированы в иркутских лесах.

"В зоне космомониторинга находятся 26 природных пожаров, все они возникли из-за гроз. Их общая площадь составляет 24,090 тыс. га, покрытых лесом, и 3428 га не лесной территории: 16 очагов - в Бодайбинском районе, семь - в Катангском, три - в Мамско-Чуйском районе", - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Отмечается, что из 26 очагов тушение производится только в одном - в Бодайбинском районе, где на прошлой неделе очаг вызвал сильное задымление. В отношении остальных пожаров "областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о закрытии", то есть борьба с ними не ведется по причине экономической нецелесообразности.

Площадь официально зарегистрированных в регионе пожаров, тушение которых ведется, регионе в тысячу раз меньше - 23,5 га. Это шесть возгораний в Усть-Илимском районе, по два - в Усть-Кутском и Катангском районах, по одному - в Нижнеилимском и Мамско-Чуйском районах. За прошедшие сутки на борьбе с ними были задействованы около 170 пожарных-десантников и сотрудников лесной охраны, 80 мобилизованных граждан, 56 единиц наземной техники и два вертолет Ми-8.

Обстановка в Бурятии

В соседней Бурятии также основные площади пожаров сконцентрированы в отдаленных территориях - это четыре термоточки в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 2 тыс. га.

За прошедшие сутки на территории Бурятии проводились работы по тушению 6 лесных пожаров в Кяхтинском, Северо- Байкальском и Хоринском районах и в пригороде Улан-Удэ в районе Верхней Березовки. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, четыре из них ликвидированы, в том числе, очаг в пригороде Улан-Удэ.

"На сегодня дотушивается один локализованный пожар и один действующий", - отметили в РАЛХ. В региональном ГУ МЧС уточнили, что их общая площадь около 80 га.

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