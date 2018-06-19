Одиннадцать человек попали в больницу с отравлением после посещения кафе в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 19 июня. /ТАСС/. Одиннадцать человек госпитализированы с симптомами отравления после посещения кафе "Оскар" в Улан-Удэ, сообщил ТАСС во вторник главный врач Территориального центра медицины катастроф в Бурятии Вячеслав Тимкин.

"В период с 16 по 18 июня госпитализированы после употребления пищи в кафе "Оскар" (микрорайон Машзавод) 11 человек. Детей среди них нет. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, наблюдается высокая температура, жидкий стул, рвота", - сообщил Тимкин.

О точном диагнозе, по его словам, сейчас говорить рано, результаты анализов будут готовы через два дня. "Сейчас пациенты проходят обследование, им назначено лечение, информация о возбудителе инфекции будет у нас через два дня", - сказал собеседник. Между тем в Управлении Роспотребнадзора РФ по Бурятии сообщили, что речь идет о сальмонеллезе. "Среди посетителей кафе "Оскар" зарегистрированы случаи заболевания сальмонеллезом, работа кафе "Оскар" сейчас приостановлена, начато эпидемиологическое расследование", - отметили в пресс-службе ведомства.

При проверке в кафе сотрудники Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части несоблюдения технологии приготовления блюд, условий хранения сырья и готовой продукции, отсутствия сопроводительной документации на продукцию, подтверждающую ее безопасность. В настоящее время в заведении проводятся мероприятия по ликвидации очага инфекции, профилактические. "С целью установления причин и условий возникновения заболеваний произведен отбор проб пищевых продуктов, продовольственного сырья, воды, объектов производственной среды. Организован медицинский осмотр, лабораторные обследования и медицинское наблюдение за персоналом кафе, контактными лицами, проведены дезинфекционные мероприятия", - добавили в пресс-службе.

Случай массового отравления в Улан-Удэ в последний раз был зафиксирован в январе 2018 года. Тогда в кафе "ШулэнДо", расположенном в Советском районе Улан-Удэ, на ул. Коммунистическая, 22, отравились 133 человека, их них более 80 были госпитализированы c острой кишечной инфекцией, у большинства врачи диагностировали сальмонеллез.