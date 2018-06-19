СК проводит проверку по факту остановки аттракциона с людьми в новосибирском парке

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Следствие проводит проверку по факту остановки аттракциона в одном из парков Новосибирска во время катания, находившиеся в нем люди повисли в воздухе вниз головой. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

"В следственном отделе по Октябрьскому району Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту остановки аттракциона в одном из парков города Новосибирска, на котором катались посетители и зависли в воздухе вниз головой, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства, опрашивают работников парка и очевидцев.

Один из очевидцев опубликовал в интернете видео с инцидентом - он произошел на набережной Новосибирска. Никто из посетителей не пострадал.