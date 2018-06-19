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СК проводит проверку по факту остановки аттракциона с людьми в новосибирском парке

Сибирь
19 июня, 12:18 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, июня. /ТАСС

Во время инцидента находившиеся на аттракционе люди повисли в воздухе вниз головой

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НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Следствие проводит проверку по факту остановки аттракциона в одном из парков Новосибирска во время катания, находившиеся в нем люди повисли в воздухе вниз головой. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

"В следственном отделе по Октябрьскому району Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту остановки аттракциона в одном из парков города Новосибирска, на котором катались посетители и зависли в воздухе вниз головой, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства, опрашивают работников парка и очевидцев.

Один из очевидцев опубликовал в интернете видео с инцидентом - он произошел на набережной Новосибирска. Никто из посетителей не пострадал.

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