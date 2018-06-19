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Координатор партии "Зеленые" по СФО выдвинут на пост главы Новосибирской области

Сибирь
19 июня, 13:18 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, июня. /ТАСС

Владимир Кириллов подал документы в облизбирком

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НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Координатор партии "Зеленые" по Сибирскому федеральному округу Владимир Кириллов подал документы в избирком Новосибирской области для выдвижения кандидатом на пост губернатора региона. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе областной избирательной комиссии.

Как говорится на сайте Российской экологической партии "Зеленые", Кириллов также является председателем совета регионального отделения партии в Алтайском крае. Работает заведующим лабораторией Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН. В 2014 году Кириллов участвовал выборах губернатора Алтайского края, тогда он набрал менее 2% голосов избирателей.

"Сейчас приняли документы Кириллова Владимира Викторовича, российская экологическая партия "Зеленые", - уточнили в облизбиркоме.

Досрочные выборы в Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого. Президент РФ Владимир Путин принял его отставку 6 октября 2017 года и назначил врио главы региона 46-летнего Андрея Травникова. Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, был мэром Вологды. Его кандидатура для участия в выборах на прошлой неделе была утверждена на региональной партийной конференции "Единой России", но документы о его выдвижении в облизбирком пока не поступали.

Кириллов стал третьим выдвинутым кандидатом на пост главы региона. Своего кандидата на пост губернатора региона уже выдвинуло Новосибирское отделение партии "Справедливая Россия", им стал вице-спикер Законодательного собрания региона и глава фракции партии в региональном заксобрании Анатолий Кубанов. Ранее документы в избирком подал выдвинутый "Народным альянсом" Георгий Михайлов.

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