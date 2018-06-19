Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кузбассе назначен временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС

Сибирь
19 июня, 13:33 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 19, июня. /ТАСС

Управление по региону возглавил замдиректора департамента оперативного управления МЧС России 48-летний Алексей Шульгин

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Замдиректора департамента оперативного управления МЧС России, 48-летний Алексей Шульгин назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону во вторник.

Как сообщалось, прежний руководитель областного главка МЧС Александр Мамонтов был отправлен в отставку после того, как стал фигурантом уголовного дело о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

"Алексей Шульгин назначен врио начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области. До настоящего времени он занимал должность заместителя директора департамента оперативного управления МЧС России. Представил Шульгина первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян", - сказали в ведомстве.

Шульгин родился в Кемерове 17 мая 1970 года, в 1992 году окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи. В МЧС России он проходит службу с 1992 года на различных командных должностях, также был первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, погибли 60 человек. Расследуется уголовное дело, в числе обвиняемых 10 человек, в том числе экс-начальник областного главка МЧС Мамонтов. После произошедшей трагедии в регионе произошло крупные кадровые перестановки: 1 апреля ушел в отставку Аман Тулеев, руководивший областью с 1997 года, врио губернатора был назначен Сергей Цивилев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
2
Несколько полицейских пострадали в потасовках в ходе протестов около здания Рады
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
СМИ: в США застрелили рэпера XXXTentacion
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Посольство РФ: у США нет морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить
7
Жителей Москвы из-за непогоды призвали пересесть на общественный транспорт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости