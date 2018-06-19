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"Новапорт" получит 25-процентную долю нового аэропорта Иркутск

Сибирь
19 июня, 13:37 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 19, июня. /ТАСС

По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, блокирующий пакет акций в новом авиапредприятии "в любом случае" будет находиться в региональной собственности

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ИРКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Компания "Новапорт" станет одним из соинвесторов, который получит долю 25% в проекте по строительству нового аэропорта Иркутск, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Я говорил инвесторам: вы можете инвестировать в [новый] иркутский аэропорт до 25% всей инвестиционной суммы, соответственно, до 25% доли предприятия получить в акционерном обществе. <…> Одного инвестора я могу назвать: это "Новапорт", который будет финансировать четверть в строительстве нового аэропорта. По остальным есть устные договоренности, их я пока называть не буду", - сказал глава региона.

По его словам, блокирующий пакет акций в новом авиапредприятии "в любом случае" будет находиться в региональной собственности. При этом областные власти рассчитывают привлечь федеральные средства на строительства взлетно-посадочной полосы, стоимость которой оценивалась ранее в 22 млрд рублей. На долю региона в проекте власти планируют "заработать за счет развития действующего аэропорта", уточнил Левченко.

В 2015 году правительство РФ издало распоряжение о передаче 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск", находящихся в федеральной собственности, в собственность Иркутской области для реконструкции действующего терминала аэропорта и строительства нового с участием инвесторов. Объем вложений в проект оценивался в 20 млрд рублей.

Власти региона, как сообщалось ранее, совместно с "Новапортом" на паритетных началах создали управляющую компанию для реконструкции международного аэропорта в Иркутске с уставным капиталом в 20 тыс. рублей. Претендентами на партнерство с региональными властями в развитии авиаузла считаются также "Аэропорты регионов" ("Ренова") и "Базэл Аэро".

Международный аэропорт Иркутск находится в границах областного центра, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м. В 2017 году аэропорт обслужил более 2 млн пассажиров.

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