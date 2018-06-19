В Кемерове выплатят по 100 тыс. рублей предпринимателям сгоревшего ТЦ

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Власти Кемеровской области выплатят по 100 тыс. рублей субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, чье имущество и бизнес пострадали из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня", сообщили ТАСС в региональном департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка во вторник.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, погибли 60 человек. Ранее администрация Кемерова сообщала, что в ТЦ было 120 арендаторов, 38 из которых полностью потеряли свое имущество.

"Размер субсидии - 100 тыс. рублей, она будет предоставляться официально зарегистрированным субъектам малого, среднего предпринимательства, которые по состоянию на 25 марта 2018 года вели предпринимательскую деятельность в торговом центре "Зимняя вишня" и пострадали в результате пожара", - сказали в департаменте.

Деньги выделят из областного бюджета по программе "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области". Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области. В постановлении о предоставлении субсидии уточняется, что документы, в том числе план расходования выплаты и копию постановления о признании потерпевшим по уголовному делу, принимаются до 1 сентября 2018 года.

Субсидия предоставляется однократно и безвозмездно, при этом она целевая - потратить ее можно только на предпринимательскую деятельность, например, приобретение товаров, оборудования и т. д. Предприниматели, получившие выплаты, должны будут отчитаться о их использовании.