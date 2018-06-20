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Дело по факту жестокого обращения с детьми в частном детсаду в Барнауле передано в СК

Сибирь
20 июня, 9:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

По данным следствия, сотрудница учреждения с февраля по май 2018 года психологически и физически истязала детей

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уголовное дело, возбужденное по факту жестокого обращения с детьми в одном из частных детских садов Барнаула, направлено для дальнейшего расследования в Следственный комитет, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"В связи с широким общественным резонансом, неоднократным нарушением прав и законных интересов воспитанников одного из частных детских садов Барнаула <…> в следственные органы СК РФ по Алтайскому краю для дальнейшего расследования передано уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, сотрудница учреждения с февраля по май 2018 года систематически психологически и физически истязала детей. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также выяснить, отвечали ли требованиям безопасности действия руководства частного образовательного учреждения.

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