Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Солодовенный завод заработает в Новосибирске до конца 2018 года

Сибирь
20 июня, 11:53 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, июня. /ТАСС

По данным регионального Минсельхоза, предприятие будет перерабатывать до 50 тыс. тонн ячменя

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Новый завод по производству солода для пивоваренной промышленности будет построен в Новосибирске во второй половине 2018 года, работы по вводу предприятия в эксплуатацию ведет группа компаний "Новосибирская пивоваренная компания" (НПК). Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

"Строительство солодовенного завода, начатое в прошлом году, собираются завершить во 2-м полугодии 2018 года. Кроме того, на сегодняшний день компания строит дополнительно силосные емкости для приема и хранения зерна", - уточнили в пресс-службе.

По данным регионального Минсельхоза, новый завод будет перерабатывать до 50 тыс. тонн ячменя, используемого при производстве пива. Если сейчас "Новосибирская пивоваренная компания" работает в основном с крупными фермерскими хозяйствами и совхозами Алтайского края и Центрального Черноземья, то в перспективе, после ввода завода в эксплуатацию, ячмень также будут покупать у местных аграриев.

"Строительство завода по производству солода позволит создать дополнительные рабочие места и гарантирует ежегодно переработку сельскохозяйственного сырья аграриям Новосибирской области. Ячмень для производства солода компания планирует закупать в совхозах и фермерских хозяйствах региона", - уточнили в Минсельхозе.

"Новосибирская пивоваренная компания" считается преемником Новосибирского пиввинкомбината, основанного в 1967 году. По данным предприятия, сейчас НПК производит 13 тыс. тонн светлого солода (10-13% рынка светлого солода в Сибири и на Дальнем Востоке). Сегодня НПК осуществляет весь комплекс работ по производству солода и поставке его как на собственную пивоварню, так и в другие регионы России.

Ранее сообщалось, что в 2017 году российские производители ячменя столкнулись с рекордным спросом на их продукцию по ценам в среднем на 20% превышающих показатели 2016 года. Урожай ячменя в РФ в прошлом году составил 20 млн 425 тыс. тонн, что на 13,5% больше, чем годом ранее. Значительная часть урожая при этом ушла на экспорт, особенно в Саудовскую Аравию и Иорданию. Как ожидают эксперты, в этом году Россия в связи с увеличением экспорта этой культуры может столкнуться с ажиотажным спросом на ячмень и на внутрироссийском рынке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
2
Приехавшего на коне камчатского депутата привлекут к административной ответственности
3
"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
4
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
5
Яровая посоветовала президенту Литвы "не отравлять русофобией" свой народ
6
Постпред Израиля при ООН приветствовал выход США из Совета по правам человека
7
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости