Новую технологию переработки газа с Ковыкты протестируют до конца 2018 года

ИРКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты Иркутского института химии СО РАН в 2018 году запустят в опытно-промышленную эксплуатацию установку по переработке природного газа по новой технологии, которая позволит обеспечить достаточные объемы потребления топлива с Ковыктинского месторождения для строительства отвода от "Силы Сибири" на юг Иркутской области. Об этом сообщил в среду ТАСС губернатор региона Сергей Левченко.

"Сейчас эту технологию по переработке газа на основе электроэнергии отрабатывает наш институт химии. В этом году уже несколько реакторов будут размещены в институте в рамках опытно-промышленной стадии. Конечными продуктами будут полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид", - сказал глава региона. По его словам, продукция, в том числе, будет предназначена для экспорта в Китай.

Левченко также сообщил, что предложенная учеными технология вкупе с переводом на газ "Саянскхимпласта" позволит гарантировать "Газпрому" необходимы минимальный объем потребления газа - 5 млрд куб. м в год - для строительства газопровода Ковыкта - Саянск.

Для промышленной реализации технологии региональные власти ведут переговоры с потенциальными инвесторами. "При наличии электричества, железной дороги, подведенного газа инвесторы здесь встают в очередь", - добавил Левченко.

Перспектива Ковыкты

Ранее сообщалось, что строительство газопровода Ковыкта - Жигалово (112 км) планируется начать до конца 2018 года. При этом сроки возможного строительства второй очереди трубы - до Саянска (270 км) не называлась. Как пояснил Левченко, на данный момент они по-прежнему остаются неопределенными.

По данным пресс-службы "Газпрома", на Ковыктинском месторождении в настоящий момент продолжаются комплексные геологоразведочные работы для уточнения геологического строения и размера запасов. Выполняются мероприятия, направленные на подготовку месторождения к промышленной разработке.

Уровень газификации Иркутской области природным газом составляет 8,1% (в среднем по России - 67,2%).

Ввод Ковыкты в эксплуатацию планируется в 2023 году, выход на проектную мощность - в 2033-2034 гг.

"Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют "восточным маршрутом". Ожидается, что поставки газа Китаю начнутся 29 декабря 2019 года.