"Русал": строительство Тайшетского завода не приведет к дефициту электроэнергии в Сибири

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Реализация планов ОК "Русал" по завершению строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) в Иркутской области не приведет к дефициту электроэнергию в 2020-х годах, о котором ранее предупреждало Минэнерго РФ. Об этом сообщил журналистам директор "Русала" по работе с естественными монополиями Максим Балашов.

"Очень большая сумма средств в Тайшетский завод уже вложена, он наполовину построен. Отказываться от него - экономически неверное решение, - сказал Балашов. - Поскольку мы говорим о том, что он в любом случае будет построен, значит, мы его должны учитывать в энергобалансе. В схеме программы развития [Минэнерго] он учтен где-то в 2022-2024 годах. Будет ли в эти годы профицит электроэнергии? Мы считаем, что да, то есть дефицита не будет".

Ранее заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко говорил, что уже в 2021 году планы по вводу новых и расширению существующих мощностей алюминиевых заводов в Сибири позволяют прогнозировать рост спроса на электроэнергию в этом регионе на 2,4 ГВт по сравнению с текущими показателями. Такой прогноз обусловлен, в частности, планами по строительству Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) и второй очереди Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ). В том числе, по словам Кравченко, можно ожидать возникновения энергодефицита в Сибири в объеме 700 МВт, что не исключает проведения конкурентного отбора мощности (КОМ).

"Русал" начал строительство Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области в 2006 году, но в 2009 году был вынужден заморозить проект. Компания вложила в завод порядка $800 млн собственных средств.

Инвестиции в достройку завода "Русал" оценивал в $711 млн (без учета НДС), из них $700 млн компания планировала привлечь в виде проектного финансирования, переговоры об этом, в частности, велись с Внешэкономбанком.

В 2016 году "Русал" предложил "Русгидро" стать соинвестором в проекте в качестве альтернативы строительства второй очереди Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ, которым компании владеют паритетно). В августе 2017 года совет директоров "Русгидро" одобрил предварительные параметры сделки по совместной достройке Тайшетского завода.

Для завершения строительства Тайшетского алюминиевого завода планируется создать проектную компанию, на которую и будет привлекаться финансирование.