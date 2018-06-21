Машзавод моногорода Кузбасса погасит долги по зарплате до 20 июля

КЕМЕРОВО, 21 июня. /ТАСС/. "Юргинский машзавод" - градообразующее предприятие моногорода Юрга в Кемеровской области, где работает 2,6 тыс. человек, планирует рассчитаться по долгам по зарплате перед работниками до 20 июля. Об этом сообщил в четверг директор по экономике и финансам ООО "Юргинский машзавод" ("Юрмаш") Вячеслав Полонский.

"В настоящее время существует задолженность по зарплате за апрель и май. За апрель [она] будет погашена до конца июня, а майская будет погашена до 20-х чисел июля", - сказал он на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре Кемеровской области, на 1 июня общая задолженность по зарплате в Кузбассе составляла 48 млн рублей, из них 18 млн - долги перед работниками "Юрмаша".

По словам Полонского, в мае этого года работникам завода была проиндексирована зарплата на 5%, средний ее размер составляет 24 тыс. рублей. Представитель профсоюзной организации предприятия сообщил, что несмотря на сложную ситуацию - кредитную задолженность и отсутствие оборотных средств, удалось сохранить коллектив завода. "Сохранены меры социальной защиты работников, действительно, проведена индексация, плюс 30% районного коэффициента - все это соблюдается", - добавил он.

Как сообщалось ранее, на протяжении нескольких лет предприятие испытывало финансовые трудности, у него были проблемы с загрузкой, сформировалась задолженность перед поставщиками газа и угля. В июне гендиректор "Юрмаша" Анатолий Лазарев сообщал журналистам, что по данным на начало июня, завод получил заказы на ремонт оборудования и производство техники на общую сумму 1,7 млрд рублей против 1,3 млрд за весь 2017 год.

"Юрмаш" разработал антикризисную программу до 2025 года, предусматривающую, в том числе оптимизацию промышленных площадей с сохранением и имеющихся компетенций и персонала, а также расширение линейки продукции. Программа утверждена собственником - "Уралвагонзаводом" (УВЗ) и проходит согласование в корпорации "Ростех" (в неё входит УВЗ - прим. ТАСС).