Центр "Нейронет" открылся в Томске

ТОМСК, 21 июня. /ТАСС/. Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) и Сибирский государственный медуниверситет (СибГМУ) в четверг открыли в Томске "Нейронет-центр", который займется изучением ресурсов человеческого мозга. Об этом в четверг журналистам объявили четверг руководитель группы по научной и промышленной политике Сколтеха Ирина Дежина, ректор СибГМУ Ольга Кобякова и заместитель губернатора Томской области Людмила Огородова.

"В СибГМУ есть все необходимые компетенции, научная школа в сфере нейронаук, стратегическая академическая единица, квалифицированные кадры и неврологическая клиника с пулом пациентов, которые, которые, естественно, необходимы для реализации проекта", - сказала ректор.

По мнению Огородовой, которая еще в ранге заместителя министра образования России стояла у истоков создания проекта "Нейронет" в Сколтехе, центр дает томской медицинской науке и наукоемкому бизнесу возможности для выхода на международный уровень. "Эта платформа позволит задействовать специалистов с глобального рынка науки. В этом смысле Сколтех для нас очень важный партнер", - сказала вице-губернатор.

"На нашей инфраструктурной платформе "CoBrain-Аналитика" собираются медицинские данные, которые затем могут использоваться в диагностике и раннем предотвращении различных болезней. Пользователями могут быть компании, и региональное расширение (проекта "Нейронет") как раз имеет цель привлечь частный сектор", - сказала Дежина.

По информации Сколтеха, участники проекта "Нейронет" изучают возможности увеличения производительности умственного труда за счет интеграции мозга человека и вычислительных машин. В работе "Нейронета" задействованы ряд академических институтов, инновационных компаний и университетов (в частности, Сколтех, Высшая школа экономики и Уральский федеральный университет). Центр на базе СибГМУ станет частью проекта.