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В Новосибирске создали катализаторы, которые упростят производство моющих средств

Сибирь
21 июня, 14:48 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июня. /ТАСС

Отмечается, что использование ионных жидкостей также понизит себестоимость продукта

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НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Ученые Института катализа Сибирского отделения РАН разработали катализаторы, которые упрощают процесс получения компонентов синтетических моющих средств и смазочных материалов и делают их себестоимость дешевле, сообщил в четверг ТАСС руководитель лаборатории каталитических процессов синтеза элементоорганических соединений Николай Адонин.

"Мы в сотрудничестве с зарубежными коллегами запатентовали способ получения синтетических моющих средств с использованием ионных жидкостей. Катализаторы на их основе позволяют избежать целого ряда сложностей, связанных с особенностями производства, и упрощают технологический процесс: продукт получается чище, снижаются издержки, вследствие чего уменьшается себестоимость. Эти катализаторы могут также использоваться для производства различных синтетических масел", - сказал Адонин.

По словам ученого, при традиционном способе получения моющих средств возникают проблемы, которые делают производство более дорогим. Например, требуются дополнительные технологические стадии с образованием химически агрессивных веществ - это вызывает износ оборудования из-за коррозии и повышает трудозатраты.

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