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Сильный ветер в Омске повалил деревья и привел к отключению электричества

Сибирь
22 июня, 8:24 UTC+3 ОМСК ОМСК 22, июня. /ТАСС

Во время грозы никто не пострадал

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ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Несколько деревьев упало в Омске из-за грозы с сильным ветром в четверг, было нарушено электроснабжение, никто не пострадал, сообщил в пятницу ТАСС начальник управления единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) администрации Омска Федор Бледнов. Жители города в социальных сетях опубликовали фото и видео с последствиями грозы.

"В ЕДДС в связи с неблагоприятными погодными условиями поступило 24 обращения граждан, из них 14 обращений связаны с падением деревьев, восемь - о порыве линий электропередачи, одно - по повреждению кровли. Все деревья, где была угроза жизни и здоровью людей, убраны, нарушений в жизнеобеспечении города не зафиксировано", - сказал Бледнов.

Он добавил, что электроснабжение, нарушенное из-за грозы, восстановлено.

Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по Омской области Денис Ахрамов, пострадавших во время грозы нет, спасатели к ликвидации последствий не привлекались. "Пострадавших нет, жизнедеятельность не нарушена. МЧС в ликвидации последствий не участвовали. По нашим данным, погибших и травмированных нет", - сказал он.

Накануне региональное ГУ МЧС предупреждало о грозе, дожде и граде с сильным ветром с порывами до 20-25 м/с.

Жители Омска и области опубликовали в социальных сетях последствия грозы - деревья падали на проезжую часть улиц, автомобили, линии электропередачи.

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