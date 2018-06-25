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В Бурятии за выходные потушили все природные пожары

Сибирь
25 июня, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

22 июня сообщалось о 12 очагах на территории республики на площади свыше 3,5 тыс. га

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Все лесные пожары в Бурятии ликвидированы за минувшие выходные. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

В пятницу, 22 июня, сообщалось о 12 очагах на территории республики на площади свыше 3,5 тыс. га.

"В выходные проводились работы по тушению лесных пожаров в Баргузинском, Кабанском, Муйском, Северо- Байкальском районах. Все они ликвидированы, новые возгорания не зарегистрированы", - сообщили в ведомстве.

Стабильная пожароопасная ситуация наблюдается в соседнем Забайкальском крае. Там, по данным регионального минприроды, действует один лесной пожар площадью 103 га - он находится в Каларском районе на севере региона и не угрожает населенным пунктам. Этот пожар возник из-за грозы, и прогнозируемые затраты на его тушение превышают вред, который он может причинить. Поэтому принято решение о приостановке работ по тушению.

В Иркутской области по состоянию на утро понедельника зарегистрированы пять действующих пожаров на общей площади 168 га: два возгорания в Усть-Илимском районе, по одному - в Нижнеилимском, Катангском и Киренском районах.

В зоне космомониторинга в регионе находятся 36 природных пожаров, все они возникли из-за гроз, из них действуют только семь очагов, остальные перестали гореть, но будут оставаться на контроле в течение десяти дней. Общая площадь этих пожаров составляет 33,4 тыс. га, покрытых лесом, и 4,6 тыс. га не лесной территории. Как пояснили в областном правительстве, эти пожары не тушатся, так как очаги не угрожают населенным пунктам, а затраты на их ликвидацию могут превысить возможный ущерб. "Обслуживается один такой очаг, действующий в 11 км от Бодайбо, там работает отряд сотрудников лесной охраны", - добавили в пресс-службе.

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