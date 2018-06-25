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В Кузбассе пассажирский автобус въехал в частный дом

Сибирь
25 июня, 11:06 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 25, июня. /ТАСС

Пострадавших нет

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КЕМЕРОВО, 25 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус, ехавший из Юрги в Кемерово, въехал в частный дом, пострадавших нет, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в понедельник.

"Автобус ехал из Юрги в Кемерово, у поселка Глубокое водитель не справился с управлением, съехал с дороги и въехал в ограду частного дома. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, автобус двигался с превышением скорости. На фотографии, опубликованной в соцсети "ВКонтакте", видно, что рейсовый автобус въехал в ограду и частично в дом, расположенный вблизи проезжей части. В подписи к фото отмечается, что у автобуса лопнуло колесо.

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