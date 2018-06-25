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Пострадавшие в иркутском ТЦ "Комсомолл" дети получили компенсации из бюджета

Сибирь
25 июня, 12:12 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 25, июня. /ТАСС

Размер единовременной выплаты определен в зависимости от причиненного вреда здоровью

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ИРКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области выплатили компенсации на лечение детям, получившие ожоги при возгорании во время показа химических опытов в торгово-развлекательном центре "Комсомолл" в Иркутске 1 июня, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

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© Кирилл Шипицин/ТАСС

Четверо детей, пострадавших в иркутском ТРЦ, остаются в состоянии средней степени тяжести

В Иркутске взяли под домашний арест техдиректора центра "Гравитация", где пострадали дети

В Иркутске поместили под домашний арест организатора опытов, из-за которых пострадали дети

"На выплаты детям, пострадавшим при возгорании в научно- развлекательном центре "Гравитация" ТРЦ "Комсомолл" и нуждающимся в последующем лечении, из резервного фонда областного бюджета [в общей сложности] выделено 1 млн 150 тысяч рублей. <…> Средства на счета родителей уже поступили", - говорится в сообщении. Отмечается, что размер единовременной выплаты определен в зависимости от причиненного вреда здоровью и предстоящего в дальнейшем лечения.

ЧП произошло в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Комсомолл" в Иркутске, в научно-развлекательном центре "Гравитация". Во время демонстрации химических опытов произошел выброс газа, который загорелся. В результате сидевшие в первом ряду зрители, получили ожоги, за медицинской помощью обратились восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет. Двоим их восьми пострадавших не потребовалось стационарное лечение, по поручению губернатора будут направлены в реабилитационный центр "Сосновая горка".

"Сейчас главное - минимизировать последствия этого страшного происшествия для ребятишек, чтобы они отмечали вместе 1 июня, как второй день рождения. А все взрослые должны сделать соответствующие выводы", - приводят в пресс- службе слова главы региона, посетившего сегодня в пострадавших в ожоговом центре Иркутской горбольницы № 3. В пресс-службе министерства здравоохранения региона ТАСС уточнили, что в больнице сейчас остаются еще двое пострадавших при ЧП детей; их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело, обвиняемыми являются директор компании-организатора химических опытов в "Гравитации" Наталья Соболева и техдиректор фирмы Олег Соболев. Они помещены под домашний арест до 31 июля. Еще двое молодых людей 16 и 19 лет - экскурсоводы, непосредственно проводившие опыты, находятся под подпиской о невыезде.

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