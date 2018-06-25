Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Бурятии отмечают дефицит средств на замену пожарной техники

Сибирь
25 июня, 15:09 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 25, июня. /ТАСС

Техника изношена на 80%, сообщил глава республики Алексей Цыденов

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 25 июня. /ТАСС/. Техника, которой тушат природные пожары в Бурятии, изношена на 80%, однако средств на ее обновление не хватает. Об этом сообщил в понедельник на встрече с общественными организациями, посвященной обсуждению проблемы сохранения леса, глава республики Алексей Цыденов.

"Вопрос больной. <…> У нас 80% износа техники. Некоторая техника только на энтузиазме людей, на честном слове и на крепком слове работает. Сейчас существенных денег на ее обновление нет", - сказал он.

Чтобы обновить весь парк машин, средства тушения пожаров, лесхозам, лесной охране нужны миллиарды рублей. "Всю технику сразу мы не обновим и даже половину. Потихоньку обновляем, но не все. Состояние тяжелое", - отметил Цыденов.

По словам руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Александра Мартынова, на ремонт текущей техники за счет внебюджетных источников уходит около 150-200 млн ежегодно. "Кроме того, в виду таких сложностей нами отработан порядок заключения договоров безвозмездного пользования с лицами, использующими леса, - пояснил Мартынов. - То есть лесопользователи выделяют нам на безвозмездной основе бульдозеры, другие машины".

В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что по сравнению с прошлым годом в регионе уменьшилось как количество лесных пожаров, так и их средняя площадь. "С начала пожароопасного сезона в республике (с конца марта - прим. ТАСС) зарегистрировано 298 лесных пожаров - это почти в 1,4 раза меньше, чем в 2017 году: тогда был зафиксирован 421 пожар. Площадь, пройденная огнем, в этом году составила 24,612 тыс. га, в прошлом году - 206,65 тыс. га, - уточнили в пресс-службе. - В пять раз сократилась средняя площадь одного пожара, сегодня она составляет 95 га, в 2017 г. - 491 га".

Причинами возникновения пожаров чаще всего остаются человеческий фактор и грозы - почти более 60% и около 30% соответственно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия Лесные пожары в Сибири
Персоны
Цыденов, Алексей Самбуевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
3
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Уругвай - Россия
4
В Москве запустили программу лояльности для владельцев карты "Тройка"
5
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
6
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости