Власти Бурятии отмечают дефицит средств на замену пожарной техники

УЛАН-УДЭ, 25 июня. /ТАСС/. Техника, которой тушат природные пожары в Бурятии, изношена на 80%, однако средств на ее обновление не хватает. Об этом сообщил в понедельник на встрече с общественными организациями, посвященной обсуждению проблемы сохранения леса, глава республики Алексей Цыденов.

"Вопрос больной. <…> У нас 80% износа техники. Некоторая техника только на энтузиазме людей, на честном слове и на крепком слове работает. Сейчас существенных денег на ее обновление нет", - сказал он.

Чтобы обновить весь парк машин, средства тушения пожаров, лесхозам, лесной охране нужны миллиарды рублей. "Всю технику сразу мы не обновим и даже половину. Потихоньку обновляем, но не все. Состояние тяжелое", - отметил Цыденов.

По словам руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Александра Мартынова, на ремонт текущей техники за счет внебюджетных источников уходит около 150-200 млн ежегодно. "Кроме того, в виду таких сложностей нами отработан порядок заключения договоров безвозмездного пользования с лицами, использующими леса, - пояснил Мартынов. - То есть лесопользователи выделяют нам на безвозмездной основе бульдозеры, другие машины".

В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что по сравнению с прошлым годом в регионе уменьшилось как количество лесных пожаров, так и их средняя площадь. "С начала пожароопасного сезона в республике (с конца марта - прим. ТАСС) зарегистрировано 298 лесных пожаров - это почти в 1,4 раза меньше, чем в 2017 году: тогда был зафиксирован 421 пожар. Площадь, пройденная огнем, в этом году составила 24,612 тыс. га, в прошлом году - 206,65 тыс. га, - уточнили в пресс-службе. - В пять раз сократилась средняя площадь одного пожара, сегодня она составляет 95 га, в 2017 г. - 491 га".

Причинами возникновения пожаров чаще всего остаются человеческий фактор и грозы - почти более 60% и около 30% соответственно.