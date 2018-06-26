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Площадь неконтролируемых лесных пожаров в Иркутской области превысила 33 тыс. га

Сибирь
26 июня, 8:24 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 26, июня. /ТАСС

Все пожары возникли из-за гроз

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© ТАСС/ Пресс-служба МЧС Иркутской области

ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Площадь неконтролируемых лесных пожаров превысила во вторник утром в Иркутской области 33 тыс. га, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В зоне космомониторинга находятся 30 природных пожаров, все они возникли из-за гроз. Из них активное горение показывают 17 очагов, на остальных термических точек не наблюдается, но они продолжают оставаться на контроле. Общая площадь этих пожаров составляет 29 160 га, покрытых лесом, и 4 306 га не лесной территории: 16 очагов в Катангском районе, 11 - в Бодайбинском, три - в Мамско-Чуйском районе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что такие очаги региональная комиссия по ЧС имеет право "закрыть", если они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушении выше потенциального вреда. Из 17 пожаров в труднодоступной местности лесники контролируют ситуацию только на одном, действующем уже более двух недель в 11 км от города Бодайбо, где ранее наблюдалось сильное задымление.

По состоянию на утро 26 июня как действующие зарегистрированы пять пожаров на общей площади 1 212 га: два возгорания в Усть-Илимском районе, по одному - в Нижнеилимском, Куйтунском и Киренском районах.

Площадь официально зарегистрированных лесных пожаров выросла за сутки в регионе более чем в 7 раз и составила на утро вторника 1212 га: два возгорания в Усть-Илимском районе, по одному - в Нижнеилимском, Куйтунском и Киренском районах. В локализованном состоянии на текущие сутки семь пожаров, распространение огня остановлено на площади 2 065 га.

Ситуация в Бурятии и Забайкалье

В Забайкалье, по данным регионального Минприроды, нет действующих лесных пожаров. За прошедшие сутки в крае, где почти ежедневно выпадают дожди, потухли два лесных пожара общей площадью 159 га. "Пожары потухли сами", - уточнили ТАСС в профильном министерстве.

Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта. С конца апреля в крае действовал режим чрезвычайной ситуации, который региональные власти отменили с 23 июня.

По данным республиканского агентства лесного хозяйства на 26 июня, в Бурятии не зарегистрировали ни одного действующего природного пожара. Всего с начала пожароопасного сезона на территории республики обнаружили 298 очагов. Не смотря на снижение классов пожарной опасности по всем районам республики, продолжаются ежедневное наземное патрулирование, прокладка минерализованных полос, установка дополнительных аншлагов и другие меры профилактики.

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