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ФАС сочла избыточными требования закупки по содержанию автодороги "Сибирь"

Сибирь
26 июня, 15:51 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, июня. /ТАСС

В ведомстве уточнили, что от участника требовали указывать средний коэффициент прочности используемого бетона и другие характеристики материалов

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НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России выявила нарушения при проведении закупки по содержанию автодороги "Сибирь" стоимостью 1,8 млрд рублей - заказчик (учреждение Росавтодора) предъявил в заявке избыточные требования. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ФАС России.

Как поясняет ФАС, от участника требовали указывать средний коэффициент прочности используемого бетона и другие характеристики материалов, которые, по оценке ведомства, являлись избыточными. Кроме того, в закупке содержались требования, регламентированные нормативными актами, которые уже не действуют.

"В ФАС России поступила и была рассмотрена жалоба на действия аукционной комиссии учреждения Росавтодора при проведении закупки по содержанию автодороги "Сибирь" с ценой контракта 1,8 млрд рублей. Комиссия ФАС России установила, что заказчик предъявил избыточные требования к закупаемым товарам на этапе подачи заявок", - отмечает ведомство.

Управлению автодорог "Енисей" - учреждению Росавтодора - выдано предписание пересмотреть заявки и внести изменения в проект контракта в соответствии с нормами закона.

Федеральная автомобильная дорога "Сибирь" проходит по территории Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей и Красноярского края. Протяженность автодороги - 1,86 тыс. километров.

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