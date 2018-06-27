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Вылет рейса авиакомпании "Ангара" из Новосибирска в Талакан задерживается на 10 часов

Сибирь
27 июня, 11:09 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, июня. /ТАСС

На рейс зарегистрированы 65 пассажиров, вылет отложен в связи с поздним прибытием воздушного судна

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НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Вылет рейса авиакомпании "Ангара" из новосибирского аэропорта Толмачево в поселок Талакан Амурской области задержан на 10 часов. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщила ТАСС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Самолет Ан-148 должен был вылететь в 08:30 (04:30 мск). На рейс зарегистрированы 65 пассажиров. Вылет отложен в связи с поздним прибытием воздушного судна из Уфы. Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров", - сказала она.

В пресс-службе аэропорта Толмачево ТАСС уточнили, что самолет в аэропорт пока не прибыл. По данным онлайн-табло аэропорта, вылет запланирован на 17:30 по местному времени (13:30 мск).

По данным транспортной прокуратуры, пассажиры обеспечены напитками и горячим питанием, большинство дожидаются вылета в гостинице, одна женщина предпочла воспользоваться услугами комнаты матери и ребенка на территории аэропорта.

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