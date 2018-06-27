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В Алтайском крае может быть создан Южно-Сибирский центр РАН

Сибирь
27 июня, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Его локализация предполагается в Бийске и Барнауле

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Южно-Сибирский центр Российской академии наук (РАН) может быть создан в Алтайском крае на базе двух городов - Бийска и Барнаула. Об этом в среду на заседании Российской академии наук сообщил председатель Сибирского отделения (СО) РАН Валентин Пармон.

"С новым руководством Алтайского края мы будем продвигаться по созданию Южно-Сибирского научного центра РАН с локализацией в Бийске и Барнауле", - сказал глава СО РАН.

Он добавил, что в ходе работы с субъектами федерации было решено создать в Сибири и два новых института РАН.

"Прежде всего, в Омской области - Институт радиофизики и физической электроники. Об этом нас сильно просят специалисты предприятий, которые выпускают оборонную технику. Ядро для этого есть, то есть можно начинать. А в Алтайском крае - Институт промышленных биотехнологий. Это давнее предложение. Тоже можно поэтапно начинать", - сказал Пармон.

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