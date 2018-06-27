Первый регулярный рейс по Байкалу стартует в июле с берега в Бурятии до острова Ольхон

УЛАН-УДЭ, 27 июня. /ТАСС/. Первый регулярный пассажирский рейс по Байкалу стартует в июле с берега в Бурятии до острова Ольхон в Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в республиканском Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

"4 июля состоится открытие первого регулярного пассажирского рейса Турка - остров Ольхон (бухта Загли). Рейс будет осуществляться на теплоходе "Святой Лука", - сообщили в министерстве.

Прогулочный теплоход "Святой Лука" входит в состав флота Восточно-Сибирского речного пароходства - крупнейшего судоходного предприятия Иркутской области. "Теплоход "Святой Лука" - один из лучших представителей своего класса проекта "Ярославец". В круизном режиме теплоход может вместить 8 человек, в прогулочном - до 20 человек", - говорится на сайте компании. Стоимость билета по маршруту составит 3,5 тыс. рублей, отметили в Минтрансе Бурятии, уточнив, что это в несколько раз дешевле предложений на рынке водных экскурсий.

Порт Турка в Бурятии расположен на территории Особой экономической зоны "Байкальская гавань", сооружения в Турке включают в себя пять причалов для маломерных судов: три из них пассажирского типа и два - для грузовых судов, также есть специальные пирсы для яхт-клуба, слипы для подъема трейлеров, смотровые площадки и маяк. До настоящего времени порт Турка практически не использовался из-за отсутствия водной инфраструктуры на всем побережье Байкала на территории Бурятии и, как следствие, из-за незначительного объема пассажирских перевозок.

В 2017 году в Улан-Удэ под председательством Максима Соколова, занимавшего тогда пост министра транспорта РФ, состоялось совещание, посвященное развитию транспортной инфраструктуры и туризма в Бурятии. Тогда министр поручил Федеральному агентству морского и речного транспорта РФ создать программу развития внутренних водных путей озера Байкал и сформировать рабочую группу. Круг ее вопросов - развитие байкальского флота, возведение и реконструкция причалов, строительство экосудов по приему сливных вод, реализация проектов государственно-частного партнерства.