Пожар на территории закрытого химкомбината в Красноярске потушен

КРАСНОЯРСК, 27 июня. /ТАСС/. Пожар на территории недействующего химкомбината "Енисей" в Красноярске потушен. Об этом ТАСС сообщили в среду в региональном главке МЧС.

"Пожар потушен. Сейчас продолжаем патрулирование территории для недопущения повторного возгорания", - сообщил представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, на территории завода было сразу несколько возгораний. Горел пух с деревьев и мусор. Общая площадь возгораний составляла 4 га. В тушении пожара было задействовано четыре единицы техники.

С 1960-х химкомбинат производил серную кислоту, синтетические дубители, стеклопластики, твердое ракетное топлив и порох для патронов. Производство на "Енисее" было остановлено в 1991 году из-за отсутствия оборонзаказа. В ноябре 2009 года "Енисей" признан банкротом.

В 2012 году на химкомбинате началась рекультивация земель в рамках федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации". Рекультивация завершится в 2020 году.