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Заповедник "Тунгусский" закрыли для посещений из-за пожаров

Сибирь
28 июня, 10:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

На территории заповедника действует пожар на площади в 83 га

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Заповедник "Тунгусский" в Эвенкии закрыт для посещений из-за введенного режима ЧС в лесах района. Об этом сообщается в приказе директора заповедника, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"В связи со сложной лесопожарной обстановкой, введением IV класса пожарной опасности, обнаружением очага возгорания на территории заповедника... закрыть территорию... для посещения туристическими группами, местным населением и сторонними гражданами", - говорится в сообщении.

По данным министерства лесного хозяйства Красноярского края, на территории заповедника действует пожар на площади в 83 га.

Всего в регионе горит тайга на площади почти 90 тыс. га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Заповедник "Тунгусский" создан для сохранения района Тунгусского феномена - места, где в 1908 году произошел сверхмощный взрыв (10-40 мегатонн) космического объекта неустановленной природы, известного под названием "Тунгусский метеорит".

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