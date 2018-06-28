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Федеральный бюджет поможет Бурятии ликвидировать третью смену в школах

Сибирь
28 июня, 10:23 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 28, июня. /ТАСС

Глава региона Алексей Цыденов отметил, что проблему очередей в детские сады и нехватки школ планируется решить в течение ближайших двух лет

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УЛАН-УДЭ, 28 июня. /ТАСС/. Федеральный бюджет поможет Бурятии ликвидировать третью смену в школах и очередь в детские сады. Об этом сообщил журналистам в четверг глава региона Алексей Цыденов.

"Накануне состоялась встреча с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Она была очень результативной, приняты решения по ликвидации третьей смены в школах и ликвидации очереди в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Будем строить на федеральные деньги", - сказал он.

В третью смену в восьми школах Бурятии учатся более 1 тыс. учеников. В очереди в дошкольные образовательные учреждения в регионе стоят порядка 19 тыс. детей, из них более 4 тыс. - в возрасте от 3 до 7 лет.

"Чтобы полностью ликвидировать третью смену в школах, нам надо около 4 млрд рублей. По детским садам - 9 млрд, если говорить об общей потребности (для детей от 2 месяцев до 7 лет). Сколько нужно средств на сады для детей в возрастной группе 3-7 лет в рамках разработки проектно-сметной документации будем считать и отрабатывать с правительством РФ", - сказал Цыденов. При этом он отметил, что проблему очередей в детские сады и нехватки школ планируется решить в течение ближайших двух лет.

Глава Бурятии напомнил, что в 2018 году в республике будут введены в эксплуатацию две новые школы - в Улан-Удэ на более чем 700 учащихся (при условии односменного обучения) и в поселке Гурульба Иволгинского района (расположен вплотную в Улан-Удэ - прим. ТАСС) на 450 мест (при условии односменного обучения). В 2017 году в республике было построено четыре школы на 1,1 тыс. мест, был проведен капремонт в 29 школах, общая сумма затрат составила более 1 млрд рублей.

Нехватка мест в школах и детских садах Бурятии существует главным образом в столице республики - Улан-Удэ. Как ранее поясняла председатель Комитета по образованию городской администрации Ульяна Афанасьева, это связано с высокой рождаемостью и большим миграционным потоком в город семей из районов республики.

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