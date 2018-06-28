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В Братске уничтожили 5 тыс. литров "Боярышника", обнаруженного в гараже местной жительницы

Сибирь
28 июня, 12:51 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 28, июня. /ТАСС

Женщина не представила суду сопроводительных документов, удостоверяющих законность производства и оборота жидкости

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ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Около 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости "Боярышник", обнаруженной в гараже местной жительницы, уничтожены в городе Братск по решению суда, сообщила в четверг пресс-служба Иркутского облсуда.

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© Владимир Смирнов/ТАСС

Следствие против семи фигурантов дела об отравлении "Боярышником" в Иркутске завершено

Суд в Иркутске приступил к рассмотрению дела о продаже концентрата "Боярышник"

Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей на полгода

В декабре 2016 года в Иркутской области более 120 человек отравились спиртосодержащей жидкостью "Боярышник", в которой содержался метанол, из них 76 скончались. По подозрению в производстве, распространении и хранении концентрата были задержаны более 20 человек. После этого в России был введен запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей, который продлевался несколько раз и действует до сих пор.

"Женщина, которая хранила в гараже почти 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, не представила суду надлежащих сопроводительных документов, удостоверяющих законность производства и оборота данной продукции. Суд пришел к выводу, что спиртосодержащая жидкость не соответствует требованиям ГОСТа, подлежит обращению в собственность государства как бесхозяйное имущество с целью дальнейшей передачи в Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу для уничтожения", - говорится в сообщении.

В суд с исковым заявлением об изъятии и уничтожении "Боярышника" обратилась полиция Братска, 18 400 пластиковых бутылок косметического лосьона объемом 250 мл и 2 640 стеклянных бутылок объемом 100 мл. Падунский районный суд Братска требование правоохранителей удовлетворил, однако ответчик с выводами суда не согласился и направил в вышестоящую инстанцию кассационную жалобу.

Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.

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Иркутская область Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
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