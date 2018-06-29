Депутат красноярского парламента подал документы на выдвижение кандидатом в губернаторы

КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Егор Бондаренко подал в краевой избирком документы для выдвижения кандидатом от ЛДПР на выборах губернатора региона. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя избирательной комиссии Александр Попов.

"Кандидат от ЛДПР Егор Бондаренко в пятницу сдал документы для выдвижения своей кандидатуры на выборах губернатора края", - сказал Попов. Накануне в Красноярске прошла конференция регионального отделения ЛДПР, где была выдвинута кандидатура Бондаренко.

В пятницу в Красноярском крае завершается прием документов на участие в выборах губернатора. "Прием документов завершится в 24:00 (20:00 мск)", - сказал Попов.

Документы на выдвижение кандидатом на выборы губернатора в избирком на сегодня также представили депутат заксобрания края Иван Серебряков, выдвинутый партией "Патриоты России", врио губернатора региона Александр Усс, представляющий партию "Единая Россия", помощник депутата регионального заксобрания Александр Лымпио ("Справедливая Россия"). КПРФ решила не выдвигать своего кандидата.

Выборы губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования, 9 сентября.

29 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку 64-летнего Виктора Толоконского с поста губернатора Красноярского края и назначил исполняющим обязанности главы региона 62-летнего спикера края Александра Усса.