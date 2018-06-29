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Жительница Читы взыскала компенсацию за машину, которая загорелась после продажи

Сибирь
29 июня, 9:28 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 29, июня. /ТАСС

Компания-продавец по решению суда должна будет выплатить почти 4 млн рублей

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ЧИТА, 29 июня. /ТАСС/. Жительница Читы взыскала с дилера Toyota в Чите, компании "Садко Авто", почти 4 млн рублей за проданный компанией автомобиль Toyota RAV4, который загорелся из-за технической неисправности. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-секретарь Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.

"Жительница Читы взыскала с ООО "Садко Авто" почти 4 млн рублей за проданный компанией и сгоревший автомобиль Toyota RAV4. В эту сумму вошли деньги, уплаченные за автомобиль, неустойка, моральный вред и штраф, поскольку "Садко Авто" оставило без удовлетворения ее претензию о расторжении договора купли-продажи автомобиля и возврате суммы, уплаченной за него", - сказала Михайлюк.

По ее словам, в октябре 2014 года женщина приобрела у компании "Садко Авто" автомобиль Toyota RAV4 2014 года выпуска стоимостью 1,3 млн рублей. Гарантийный срок на автомобиль составлял 36 месяцев. В феврале 2017 года произошло самовозгорание автомобиля. Истица направила продавцу претензию с предложением вернуть уплаченную за товар сумму, которая была оставлена без удовлетворения.

В апреле этого года суд первой инстанции постановил расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, взыскать с "Садко Авто" уплаченные за автомобиль средства, а также неустойку в 1,3 млн рублей, 10 тыс. рублей за моральный вред и штраф в размере 1,3 млн рублей. Суд также обязал истицу передать компании-продавцу годные остатки автомобиля в комплекте с технической документацией.

"Суд апелляционной инстанции проанализировал заключения шести экспертов и специалистов о причинах возгорания автомобиля, которые утверждают, что очаг возникновения пожара находился в моторном отсеке, что исключает возможность возгорания автомобиля из-за неправильной эксплуатации либо неправильно установленной системы сигнализации, на что ссылался ответчик. Суд отклонил доводы апелляционной жалобы ответчика и оставил без изменения суммы, подлежащие взысканию в пользу истца", - добавила пресс-секретарь.

Решение суда вступило в законную силу.

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