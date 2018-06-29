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"Северсталь" начала сотрудничать с технопарком Новосибирска по созданию новых материалов

Сибирь
29 июня, 9:59 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, июня. /ТАСС

Сообщается, что на основе разработок новосибирского Академпарка уже создан металлопрокат, отталкивающий загрязнения

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НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Компания "Северсталь" заключила в пятницу соглашение о сотрудничестве с новосибирским технопарком (Академпарком). Как сообщил журналистам директор по техническому развитию и качеству "Северстали" Петр Мишнев, на основе разработок Академпарка уже создан металлопрокат, отталкивающий загрязнения.

"Мы смогли найти инновационные решения - используя опыт компаний технопарка, мы соединили его с нашими возможностями и получили продукт с уникальными свойствами - он отталкивает загрязнения, которые образуются на поверхности металлопроката при его эксплуатации. Сейчас мы думаем о поставках клиентам и параллельно занимаемся разработкой технологий", - сказал Мишнев.

По словам врио губернатора Андрея Травникова, Академпарк поможет "Северстали" расширить ассортимент. "Ставится задача по разработке технологий для расширения ассортимента. <...>. Прокат с покрытием очень востребован - это и бытовая техника, и стройка, и машиностроение", - отметил он.

"Северсталь" - вертикально-интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, в которую входят в том числе Череповецкий металлургический комбинат, Ижорский трубный завод, "Воркутауголь". Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежат 77,03% акций.

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