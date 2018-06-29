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"Ростелеком" установит контрольные станции в Обском бассейне для безопасности судоходства

Сибирь
29 июня, 11:45 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, июня. /ТАСС

В дальнейшем они также смогут обеспечить повышение точности цифровых данных для создания и корректуры электронных навигационных карт

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НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" установит локальные контрольно-корректирующие станции (ККС) для спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS на береговых линиях Обского бассейна. Разработка проектно-сметной документации на монтаж оборудования станций завершена в конце июня, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Ростелекома".

"На реке Томь установка комплекса обработки сигналов спутниковой системы запланирована в поселке Самусь Томского района. В Алтайском крае корректирующую информацию для речных судов будет передавать ККС, расположенная вдоль береговой линии реки Обь в Барнауле. Капитаны речных судов смогут использовать высокоточные данные для навигации по этим участкам", - рассказали в пресс-службе, отметив, что внедрение ККС должно повысить уровень безопасности судоходства и снизить аварийность на реках, а также в дальнейшем обеспечить повышение точности цифровых данных для создания и корректуры электронных навигационных карт.

Представитель "Ростелекома" Вячеслав Куц отметил, что в качестве основы для создания электронных интерактивных навигационных карт Обского бассейна компания предлагает использовать геоаналитическую платформу РусГИС. "Платформа позволяет интегрировать данные из различных источников. Картографические сведения дополняются спутниковыми изображениями, система собирает и анализирует данные в реальном времени: изменение глубин фарватера, метеоданные, перемещение водного транспорта и другую служебную информацию, необходимую для навигационной безопасности судоходства и его эффективности. В настоящее время на базе платформы РусГИС мы запустили пилотный проект в Енисейском бассейне", - пояснил он.

Обской речной бассейн расположен на территории Алтайского края, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. Общая протяженность внутренних водных путей составляет 7245 км, из них 3284 км - судоходные, остальные используются для экспедиционного завоза груза.

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