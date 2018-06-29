Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Территорию "Байкальской гавани" расширят под инвестора, готового вложить 2,4 млрд рублей

Сибирь
29 июня, 11:48 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 29, июня. /ТАСС

Название компании пока не уточняется

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Бурятии совместно с Минэкономразвития РФ будут расширять территорию Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" для включения в нее горы Мамай в Кабанском районе республики, куда готов войти инвестор с проектом на 2,4 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Вопрос по ОЭЗ "Байкальская гавань" обсуждался [в среду] с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Мы предложили расширить ее на гору Мамай, премьер-министр в целом поддержал, дано поручение Минэкономразвития РФ проработать вопрос, но при этом в первую очередь нужно обратить внимание на все экологические аспекты, и мы, конечно, это проработаем", - сказал Цыденов, добавив на своей странице в Facebook, что уже есть российский инвестор, готовый вложить в проект 2,4 млрд рублей, не уточнив названия компании.

Гора Мамай в Кабанском районе Бурятии - очень популярное место у любителей зимних видов спорта и развлечений, фрирайдеров. Каждый год на гору приезжают около 4 тыс. человек, при этом туризм как таковой там не организован.

"Люди едут туда "дикарями", каждый год там происходят трагедии, МЧС работает, проблемы с мусором там есть, - отметил Цыденов. - Лучше создать цивилизованные условия, чтобы была обеспечена безопасность для людей, чтобы не было скопления отходов. Для этого нужен инвестор, и он есть, но запустить его пока не можем, пока не оформим территории статуса ОЭЗ". "Кроме как в пределах ОЭЗ, нигде в Центральной экологической зоне у нас строить нельзя", - пояснил глава региона.

Ранее сообщалось, что в 2017 году о желании реализовать проект на Мамае заявила девелоперская группа "Хрустальный".

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году, первый камень был заложен в 2009 году, спустя год введена первая очередь инфраструктуры. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". В 2017 году управление ОЭЗ передано Бурятии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия
Персоны
Цыденов, Алексей Самбуевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля в России уложится в план и не превысит 4%
3
Реализация проекта Литвы "Миссия Сибирь" на территории России приостанавливается
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
В Кремле заявили, что рады видеть любого иностранного лидера на ЧМ
7
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости