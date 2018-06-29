Новый этап испытаний теплосетей завершают в Новосибирске и Барнауле

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК) готовится к очередному этапу гидравлических испытаний на плотность и прочность. Как сообщила пресс-служба компании, в июле этого года испытания затронут более ста улиц Новосибирска практически во всех районах города.

"В июле 2018 года СГК проведет испытания тепловых сетей на плотность и прочность в Новосибирске на более чем 100 улицах города. Испытания затронут сети, расположенные в Заельцовском, Калининском, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Дзержинском районах, а также в Центральном округе. Испытания будут проводиться в круглосуточном режиме в пять основных этапов", - уточнили в пресс-службе.

По итогам первого этапа испытаний, который завершился в середине июня, было проверено 486 км сетей или 36% от их общего количества. В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что за это время было выявлено 234 дефекта, из них 67 на магистральных сетях, 167 - на внутриквартальных тепловых сетях. В 2017 году по этим же зонам испытаний было примерно такое же количество выявленных повреждений. Как рассказал ТАСС Роман Корниенко, начальник диспетчерского управления "Тепловых сетей" Новосибирского филиала СГК, итоговое количество выявленных дефектов также не будет сильно отличаться от прошлогодних показателей.

"В прошлом году при испытаниях было выявлено более 1100 дефектов, такая же цифра ожидается и в этом году. Из-за износа сетей ожидать снижения количества дефектов при испытаниях не приходится. Но мы понимаем, что 1100 выявленных при испытаниях дефектов - это предотвращенные 1100 отключений потребителей в отопительный сезон", - уточнил Корниенко.

Испытания теплосетей в Барнауле

Об изношенности теплосетей говорят и в соседнем регионе. Гидравлические испытания тепловых сетей, проводившиеся в мае в Барнауле Алтайского края выявили повреждения на каждом четвертом километре. Как пояснил ТАСС Александр Гросс, директор Барнаульской теплосетевой компании СГК, это говорит о том, что темпы обновления трубопроводов отстают от темпов их старения: по оценкам специалистов, более 90% внутриквартальных сетей Барнаула уже исчерпали срок своей эксплуатации.

"Если быть точными, то по нашим оценкам, более 90% его [Барнаула] внутриквартальных сетей и около 60% магистральных свой срок службы отработали. Испытания показывают одно - система нуждается в масштабной реновации. Мы подготовили свои инвестиционные предложения по модернизации теплоснабжения Барнаула, они сейчас на обсуждении в администрации города", - пояснил Гросс.

Высокий износ теплосетей признают и в администрации Барнаула. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, общий процент износа тепловых сетей достаточно высок, из-за чего ежегодные объемы ремонта растут. Одним из вариантов решения проблемы и может стать концессия на обслуживание теплосетей.

"Ведется работа по передаче муниципальных объектов теплосетевого хозяйства АО "Барнаульская теплосетевая компания" (входит в СГК) по концессионному соглашению. Финансовые вложения концессионера в теплосетевую инфраструктуру города могут составить до 9 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

Гидравлические испытания в городе продолжаются: по Барнаульской ТЭЦ-2 они начались с 18 июня, возобновить горячее водоснабжение по этому району планируется с 12 июля. Это длительный срок, но, по словам Гросса, лучше пережить без горячей воды часть лета, чем из-за аварии оказаться зимой без отопления.

"В этом году мы проанализировали, к каким последствиям зимой привели бы повреждения, которые мы обнаружили в ходе летних испытаний. Например, возьмем обнаруженный нами порыв на пересечении Павловского тракта и улицы Попова. Если бы он случился зимой, тепло отключили бы в 235 домах, 24 детских садиках, 36 административных зданиях и 15 школах. В 30-градусный мороз это имело бы крайне печальные последствия", - добавил он.

О Сибирской генерирующей компании

СГК - крупнейшая теплогенерирующая компания Сибири. Она обслуживает более 5 млн потребителей в шести регионах СФО, общая протяженность сетей составляет более 9,6 тыс. км. Компания вырабатывает 23-25% всего тепла (23,9 тыс. Гкал/ час) и электроэнергии (10,9 ГВт), вырабатываемого в Сибири.