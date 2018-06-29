МЧС Сибири предлагает ОНФ использовать "Безопасный город" для контроля опасных объектов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сибирский региональный центр МЧС РФ (СРЦ) предложил Общероссийскому народному фронту (ОНФ) использовать возможности системы "Безопасный город" для контроля за потенциально опасными объектами. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"Инфраструктура, создаваемая для функционирования "Безопасного города", является базой для развития всех производных функций по управлению муниципальным хозяйством, так называемых умных городов, чистых городов. Общественный контроль при ее эксплуатации существенно повысит эффективность мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций любого характера, что позволит предотвратить гибель людей, значительно снизить ущерб здоровью населения и окружающей природной среде", - цитируют в ведомстве начальника СРЦ Сергея Диденко.

Комплекс "Безопасный город" позволяет получать информацию в режиме реального времени и выявлять на ранних стадиях предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций. В состав комплекса входит до 150 систем, охватывающих все области обеспечения комплексной безопасности. Информация о состоянии различных коммунальных и инженерных систем, объектов социального значения, торговли и промышленности, представляющих пожарную и экологическую опасность, передается в единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов, которые осуществляют управление всеми рисками.