Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иркутская компания до 2026 года инвестирует 18 млрд рублей в три месторождения в Бурятии

Сибирь
29 июня, 14:51 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 29, июня. /ТАСС

Средства будут вложены в разработку месторождений флюорита, кварца и золота

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 29 июня. /ТАСС/. Иркутская добывающая компания "Друза" инвестирует до 2026 года 18 млрд рублей в разработку месторождений флюорита, кварца и золота в Бурятии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"ООО "Друза" намерено вложить 18 млрд рублей в разработку Эгитинского месторождения флюорита, Урда-Гарганского месторождения кварца, Зун-Оспинского месторождения золота. В декабре 2017 года ООО "Друза" и правительство Бурятии заключили инвестиционное соглашение о реализации проекта по освоению Эгитинского месторождения, на реализацию которого планируется направить 1,7 млрд рублей, что позволит создать свыше 600 новых рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что порядка 1,7 млрд рублей (из суммы 18 млрд рублей) будет инвестировано в ближайшие два года. "Компания уже зарегистрировала бурятского резидента [для работы на Эгитинском месторождении флюорита]", - добавил глава региона.

Компания "Друза" - одна из основных золотодобывающих компаний, осуществляющих деятельность на территории Бодайбинского района Иркутской области. Эгитинское месторождение расположено на территории Еравнинского района Бурятии, с запасами флюорита в 1,6 млн тонн. Флюорит, или паликовый шпат - минерал, используемый в металлургии, химической промышленности, керамическом производстве, оптике.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия
Персоны
Цыденов, Алексей Самбуевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Слуцкий назвал циничными призывы саммита ЕС по расследованию крушения Boeing MH17
2
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
7
Мексиканский "карнавал мертвых" пройдет на улицах Москвы 29 июня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости