Авиалесохрана выделила 49 десантников для борьбы с пожарами в красноярском заповеднике

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Авиалесохрана выделила 49 пожарных-десантников для борьбы с огнем в заповеднике "Тунгусский", созданного на месте падения Тунгусского метеорита, в Красноярском крае. Ранее, 27 июня, там уже начали работать 25 специалистов ведомства, сообщила в субботу пресс-служба Авиалесохраны.

"По обращению руководства Государственного природного заповедника "Тунгусский" и по решению Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, сегодня, 30 июня 2018 года, на тушение лесных пожаров в заповеднике, дополнительно привлечены 49 авиапожарных", - говорится в сообщении.

Ранее, 27 июня в труднодоступном районе заповедника возник лесной пожар, для борьбы с которым привлечены 25 пожарных-десантников и летчик-наблюдатель. В настоящее время, по данным Авиалесохраны, в заповеднике действует два очага возгораний общей площадью около 1 тыс. га. Всего в субботу в Красноярском крае зафиксировано 45 лесных пожаров на общей площади около 16 тыс. га.

Тунгусский заповедник расположен в Эвенкии, на севере Красноярского края. Он включается в себя территорию тайги, выросшей в районе падения Тунгусского метеорита в 1908 году, когда от мощного взрыва погиб лес на площади более 2 тыс. кв. км. За прошедшие 110 лет тайга восстановилась, причем, исследователи наблюдали ускоренный рост деревьев в этом районе.