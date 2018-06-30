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Авиалесохрана выделила 49 десантников для борьбы с пожарами в красноярском заповеднике

Сибирь
30 июня, 18:50 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 30, июня. /ТАСС

Сейчас на территории заповедника "Тунгусский" действуют два очага возгораний общей площадью около 1 тыс. га

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КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Авиалесохрана выделила 49 пожарных-десантников для борьбы с огнем в заповеднике "Тунгусский", созданного на месте падения Тунгусского метеорита, в Красноярском крае. Ранее, 27 июня, там уже начали работать 25 специалистов ведомства, сообщила в субботу пресс-служба Авиалесохраны.

"По обращению руководства Государственного природного заповедника "Тунгусский" и по решению Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, сегодня, 30 июня 2018 года, на тушение лесных пожаров в заповеднике, дополнительно привлечены 49 авиапожарных", - говорится в сообщении.

Ранее, 27 июня в труднодоступном районе заповедника возник лесной пожар, для борьбы с которым привлечены 25 пожарных-десантников и летчик-наблюдатель. В настоящее время, по данным Авиалесохраны, в заповеднике действует два очага возгораний общей площадью около 1 тыс. га. Всего в субботу в Красноярском крае зафиксировано 45 лесных пожаров на общей площади около 16 тыс. га.

Тунгусский заповедник расположен в Эвенкии, на севере Красноярского края. Он включается в себя территорию тайги, выросшей в районе падения Тунгусского метеорита в 1908 году, когда от мощного взрыва погиб лес на площади более 2 тыс. кв. км. За прошедшие 110 лет тайга восстановилась, причем, исследователи наблюдали ускоренный рост деревьев в этом районе.

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