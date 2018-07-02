КПРФ выдвинула кандидатов на выборы губернатора и в парламент Кузбасса

КЕМЕРОВО, 2 июля. /ТАСС/. Кемеровское областное отделение КПРФ выдвинуло кандидатом на досрочные выборы губернатора секретаря отделения Владимира Карпова, а также 54 человека на выборы в Совет народных депутатов региона, назначенные на 9 сентября, сообщил ТАСС первый секретарь Кемеровского областного отделения КПРФ Николай Мухин в понедельник.

"Мы выдвинули областной партийной организацией [на досрочные выборы губернатора] Карпова Владимира Ильича, ему 67 лет, он был членом ЦК КПСС, возглавлял беловский горком и до 2008 года он являлся председателем Беловского городского совета народных депутатов. В настоящее время Владимир Ильич является секретарем Кемеровского областного комитета КПРФ, областная партийная организация выдвинула его единогласно", - сказал он.

Также партия выдвинула 54 кандидата на выборы в облсовет, список возглавляет Мухин. По его словам, в понедельник в избирательную комиссию региона были предоставлены соответствующие документы.

В сентябре в Кузбассе пройдут плановые выборы в парламент региона, которые в последний раз проходили в 2013 году, а также досрочные выборы губернатора. Последний раз выборы главы региона проходили в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, руководивший регионом с 1997 года. Он ушел в отставку 1 апреля 2018 года после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, который был заместителем губернатора с марта 2018 года.

О кандидатах

По данным сайта облизбиркома, всего в настоящий момент подали документы на участие в выборах губернатора 7 человек, данные о которых внесены в государственную автоматизированную систему "Выборы", в том числе три самовыдвиженца. Остальные - представители политических партий: врио губернатора, 56-летний Сергей Цивилев от "Единой России", депутат кемеровского горсовета, 54-летний Юрий Скворцов от "Патриотов России", 32-летний депутат облсовета Игорь Украинцев от ЛДПР и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе, 42-летняя Елена Латышенко от Партии роста.

Определилось с кандидатом на региональной конференции "Справедливая Россия", им станет председатель Совета регионального отделения партии, депутата городского Совета народных депутатов Новокузнецка Татьяна Протас.

Что касается выборов в облсовет, то документы в избирком уже поступили от 6 самовыдвиженцев, а также "Единой России". Ранее сообщалось, что список единороссов, насчитывающий 93 человека, возглавил Цивилев. Также уже выбрали кандидатов на региональных партийных конференциях ЛДПР (72 человека), список которой возглавил лидер партии Владимир Жириновский, и "Справедливая Россия"(70 человек).

Всего в действующем составе облсовета, председателем которого с 10 апреля стал экс-глава Кузбасса Аман Тулеев, 46 депутатских мест, из них 44 принадлежат "Единой России", по одному у ЛДПР и "Справедливой России".