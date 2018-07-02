"Хевел" начала строить в Бурятии солнечную электростанцию стоимостью 1,5 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 2 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и АО "Роснано") начала строить в Бурятии вторую солнечную электростанцию (СЭС) стоимостью 1,5 млрд рублей. Церемония забивки первой сваи будущей Хоринской электростанции мощностью 15 МВт состоялась в понедельник с участием главы республики Алексея Цыденова.

В ноябре 2017 года в Бурятии была введена в эксплуатацию первая СЭС - Бичурская, на 10 МВт и стоимостью 1,5 млрд рублей. В первом квартале 2018 года она, по данным регионального правительства, выработала свыше 2,5 млн кВт в час.

"Данная СЭС будет выполнять две задачи - поставки в общую оптовую сеть, откуда вся республика получает электроэнергию, второе - локальная генерация для конкретных потребителей, для мелких стоянок фермеров, для удаленных населенных пунктов. Альтернативный источник электроэнергии с емкостями для ее накопления - это то решение, которое может позволить развиваться сельскому хозяйству, другим видам хозяйственной деятельности на удаленных территориях", - сказал журналистам Цыденов.

Хоринская СЭС будет запущена в 2019 году, на период строительства объекта будет создано около 100 рабочих мест. Инвестором и генеральным подрядчиком строительства выступают структуры группы компаний "Хевел". Как отметил гендиректор ГК "Хевел" Игорь Шахрай, начало поставки электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России планируется на декабрь 2019 года. "Прогнозная годовая выработка электроэнергии Хоринской СЭС составляет более 20 ГВт в час, что обеспечит снижение объема выбросов диоксида углерода на 10,5 тысячи тонн ежегодно", - сказал он.

До 2022 года "Хевел" планирует построить до 80 МВт солнечной генерации в Бурятии. Также рассматривается возможность строительства автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в удаленных районах республики. Ранее глава Бурятии заявлял, что республика, где в году до 300 солнечных дней, - один из лидеров среди российских регионов по развитию альтернативной энергетики. Развитие данного направления, уверен Цыденов, может стать решением проблем энергоснабжения труднодоступных удаленных районов региона.