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Инженер на Алтае осужден за гибель женщины, на которую упала часть фасада дома

Сибирь
2 июля, 15:33 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 2, июля. /ТАСС

ЧП произошло 26 февраля 2017 года

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БАРНАУЛ, 2 июля. /ТАСС/. Главный инженер управляющей компании (УК) в городе Рубцовске Алтайского края признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его осудили на три года условно за смерть женщины, на которую упала конструкции фасада жилого дома, сообщили в понедельник в следственном управлении СК по региону.

"Вынесен приговор в отношении 60-летнего главного инженера УК "Централь": его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека. Мужчине назначено наказание - лишение свободы на три года условно с испытательным сроком в два года", - сообщили в ведомстве.

Установлено, что главный инженер управляющей компании был ответственным за осмотры и работы по обследованию жилого фонда, контроль за состоянием строительных конструкций домов, составление планов ремонта. Сотрудник УК, зная, что техническое состояние фасада жилого дома не соответствует требованиям безопасности, своевременно не устранил недостатки.

Днем 26 февраля 2017 года декоративные бетонные элементы фасада между вторым и третьим этажом обрушились на 51-летнюю местную жительницу, которая выходила из магазина. От полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении.

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