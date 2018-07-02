Алтайские ученые разрабатывают компьютерную программу для прогнозов развития тромбоэмболии

БАРНАУЛ, 2 июля. /ТАСС/. Ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) разрабатывают уникальную компьютерную программу для раннего прогнозирования развития тромбоэмболии легочной артерии. Программу планируется распространять через социальные сети, сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

Тромбоэмболия легочной артерии - закупорка артерии или ее ветвей тромбами, которые образуются чаще в крупных венах нижних конечностей или таза.

"Наши физики вместе с медиками Железнодорожной больницы ведут разработку программы, которая поможет прогнозировать развитие одной из самых распространенных сердечно-сосудистых патологий - тромбоэмболии легочной артерии. Ученые планируют распространить программу через социальные сети с доступом через мобильные гаджеты. Это обеспечит глобальный охват населения, в том числе менее социально защищенных слоев", - сказали в вузе.

По словам научного руководителя проекта, доцента кафедры вычислительной техники и электроники Александра Алексеевича Шайдурова, программа будет иметь серьезные отличия от мировой практики диагностики. Обычно используются дорогостоящие методы обследования, которые есть не во всех больницах, здесь же, чтобы выявить опасность возникновения эмболии, предлагается впервые использовать современные методы статистической обработки данных и математическое моделирование процессов заболеваний.

"Будет разработан метод оценки рисков проведения тромболитической терапии (фармакологическая терапия для восстановления кровотока в сосуде - прим. ТАСС). Результаты доступных клинических исследований позволили бы если не поставить окончательный диагноз, то на ранних стадиях выявлять лиц, входящих в группу риска", - пояснил Шайдуров.

Итог, который ученые ожидают от проекта - разработка скрининговых компьютерных программ, которые смогут использовать в своей работе специалисты первичного звена медучреждений. Эти программы позволят выявлять у пациентов предрасположенности к заболеванию на ранних стадиях.

По мнению разработчиков, это поможет повысить эффективности медицинского обслуживания, увеличить активный возраст и продолжительность жизни. Проект вошел в число победителей регионального конкурса научных проектов, который проводит Российский фонд фундаментальных исследований вместе с правительством Алтайского края.