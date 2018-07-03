Треть дорог Новосибирской области находится в нормативном состоянии

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Около 37% дорожной сети Новосибирской области - 4,5 тыс. км - соответствует нормативному состоянию, сообщил во вторник в ходе визита в Новосибирск министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Автодорожная сеть региона на сегодняшний момент <...> требует модернизации и приведения ее в нормативное состояние. В настоящий момент около 37% общей протяженности дорожной сети соответствует нормативу. Из 12,5 тыс. км соответствует нормативу более 4,5 тыс.", - сказал Дитрих.

По его словам, модернизация необходима с учетом прогрессирующей автомобилизации и роста интенсивности движения грузового и пассажирского транспорта.

Дитрих отметил, что по программе "Безопасные и качественные дороги" в Новосибирской области приведено в нормативное состояние более 40% дорог агломерации. "Протяженность сети новосибирской городской агломерации составляет более 1 тыс. км, по итогам прошлого года удалось привести в нормативное состояние болен 42,5% сети, по итогам этого года мы выйдем более чем на 50%", - сказал министр.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" запланирована на 2016-2025 годы. Она предусматривает повышение числадорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, в 2025 году - 85%. В 2017 году сумма финансирования проекта составила более 65 млрд рублей.

Минтранс считает эффективной модель железнодорожного кольца в Новосибирске

Экономическая модель железнодорожного пассажирского кольца Новосибирской агломерации показала свою эффективность, сообщил также Дитрих.

"Необходимо расширение агломерации Новосибирска пригородным железнодорожным транспортом. Сейчас совместно прорабатываем проект железнодорожного пассажирского кольца. Уже подготовлена модель, предварительная экономическая модель показывает эффективность этого проекта", - сказал он.

Как сообщалось ранее, проект "Городская электричка" в Новосибирске предусматривает строительство четырех новых железнодорожных станций и железнодорожного кольца между берегами Оби. Первые три станции планируется построить к 2020 году.

Совещание по вопросам развития дорожно-транспортной отрасли региона проходит в Новосибирске под руководством вице-премьера Максима Акимова, в нем принимают участие министр транспорта Евгений Дитрих, глава Новосибирской области Андрей Травников, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов, руководители профильных министерств и ведомств региона.