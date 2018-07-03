"Яблоко" выдвинуло кандидатом в губернаторы Алтайского края председателя ТСЖ

БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Кандидатом в губернаторы Алтайского края от партии "Яблоко" выдвинут общественник, председатель товарищества собственников жилья "Октябрьский" Виктор Рау. Решение было принято на партийной конференции, сообщил во вторник ТАСС председатель краевого отделения партии Александр Гончаренко.

"Считаем, что в данной ситуации это наиболее оптимальное решение. Виктор Рау - не член партии, он разносторонний человек, у него много видов деятельности, но в том документе, который он подает для регистрации [в избирком края], он председатель ТСЖ "Октябрьский", нужна одна справка с одного места работы. Документы в избирком, предположительно, будут поданы на этой неделе", - сказал Гончаренко.

Как сообщалось ранее, первой своего кандидата - врио губернатора края Виктора Томенко - выдвинула партия "Единая Россия", он уже подал документы в краевой избирком. Партия роста выдвинула председателя регионального отделения Андрея Крылова, ЛДПР - депутата своей фракции в краевом заксобрании Владимира Семенов. Оба они предоставили в избирательную комиссию края необходимые документы.

Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен 47-летний Виктор Томенко, работавший до этого и. о. первого замгубернатора - председателя правительства Красноярского края. Досрочные выборы губернатора в Алтайском крае пройдут 9 сентября.