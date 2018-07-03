Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Яблоко" выдвинуло кандидатом в губернаторы Алтайского края председателя ТСЖ

Сибирь
3 июля, 10:50 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 3, июля. /ТАСС

Отмечается, что Виктор Рау - не член партии

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Кандидатом в губернаторы Алтайского края от партии "Яблоко" выдвинут общественник, председатель товарищества собственников жилья "Октябрьский" Виктор Рау. Решение было принято на партийной конференции, сообщил во вторник ТАСС председатель краевого отделения партии Александр Гончаренко.

"Считаем, что в данной ситуации это наиболее оптимальное решение. Виктор Рау - не член партии, он разносторонний человек, у него много видов деятельности, но в том документе, который он подает для регистрации [в избирком края], он председатель ТСЖ "Октябрьский", нужна одна справка с одного места работы. Документы в избирком, предположительно, будут поданы на этой неделе", - сказал Гончаренко.

Как сообщалось ранее, первой своего кандидата - врио губернатора края Виктора Томенко - выдвинула партия "Единая Россия", он уже подал документы в краевой избирком. Партия роста выдвинула председателя регионального отделения Андрея Крылова, ЛДПР - депутата своей фракции в краевом заксобрании Владимира Семенов. Оба они предоставили в избирательную комиссию края необходимые документы.

Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен 47-летний Виктор Томенко, работавший до этого и. о. первого замгубернатора - председателя правительства Красноярского края. Досрочные выборы губернатора в Алтайском крае пройдут 9 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Алтайский край Единый день голосования - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
3
Генштаб Украины усмотрел опасность в почетных наименованиях воинских формирований РФ
4
В РЖД заявили, что продолжат закупать плацкартные вагоны
5
Японские футболисты оставили записку на русском языке в раздевалке после матча в Ростове
6
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
7
В МИД назвали возможным создание в России альтернативного интернета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости