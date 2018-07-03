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Ремонт школы в Старой Суртайке на Алтае обойдется в 5 млн рублей

Сибирь
3 июля, 11:20 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 3, июля. /ТАСС

В ходе "Прямой линии" местные жители попросили президента РФ Владимира Путина сохранить учебное заведение

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БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Ремонт школы в селе Старая Суртайка Алтайского края, которую в ходе "Прямой линии" местные жители попросили президента РФ Владимира Путина сохранить, обойдется в 5 млн рублей. Об этом сообщил во вторник ТАСС врио замминистра, начальника отдела ресурсного обеспечения Минобрнауки края Евгений Кайгородов.

Во время "Прямой линии" к президенту обратились жители села - они пояснили, что школу, где учатся 47 человек, планируют закрыть, а учеников перевести в другое учреждение в 7 км от села. Путин отметил необходимость поддержки сельских поселений, уточнив, что сохранение таких школ позволит сохранять села, и поручил региональным властям разобраться в ситуации. 26 июня глава государства поручил Министерству просвещения РФ и правительству края обеспечить работу школы, проведя в здании ремонт, укомплектовав ее необходимыми кадрами, и выделить школьный автобус.

"В ремонт включили побелку и покраску пола, новую разметку в спортзале, косметический ремонт фойе, ремонт крыльца, частичную замену окон, кровли, ремонт вентиляции на кровле, ремонт цоколя, частичная замена окон. Составляется смета - ориентировочная стоимость работ около 5 млн рублей. <...> Подрядная организация готова приступить к выполнению работ уже на этой неделе, сейчас закупают материалы", - рассказал Кайгородов.

Проведение ремонта планируют завершить до 15 августа. Средства на работы выделяются из краевого бюджета. По словам представителя профильного ведомства, для школы куплен новый автобус ПАЗ стоимостью около 2 млн рублей. "Готовится распоряжение Минимущества региона о передаче автобуса Красногорскому району для школы в Старой Суртайке", - пояснил Кайгородов.

Поиск педагогов

Еще одна задача, которую решают в регионе - поиск педагогов. Их, по словам директора Быстрянской школы, филиалом которой является школа в Старой Суртайке, Ларисы Сафроновой, ищут в вузах края и соседней Республике Алтай, а также через социальную сеть "Одноклассники".

"У нас недостает учителя русского и литературы, учителя химии. На "Одноклассниках" мы написали объявление, может быть, люди откликнутся, на сайтах университетов - Горно- Алтайского (Республика Алтай), Бийского (Алтайский край) есть отдел практической подготовки, мы связываемся со специалистами. По филологу вопрос открыт, по химику есть подвижки. Нам дали выход на молодого педагога химии в Бийске, она расспросила о жилье, - я думаю, решится вопрос", - рассказала Сафронова.

В Старую Суртайку уже нашли педагога начальных классов - выпускника барнаульского педагогического колледжа. С 1 сентября он приступит к работе. Вопрос с жильем для педагогов, которые приедут работать в отдаленное село уже решили: в соседнем селе Быстрянка есть двухэтажный дом в собственности муниципалитета - свободную трехкомнатную квартиру переводят в статус коммунальной, и там смогут заселиться три педагога.

Путин также поручил выделить дополнительный школьный автобус для доставки учащихся из населенных пунктов Мост-Иша и Новая Суртайка в Старую Суртайку. Как сообщил журналистам врио губернатора региона Виктор Томенко, поручение будет выполнено. "Школа будет функционировать", - добавил он.

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Персоны
Томенко, Виктор Петрович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Алтай Алтайский край "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2018
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